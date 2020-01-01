В Перми дадут импульс для нейромаркетинга «Топовые» спикеры поделятся своим опытом на бесплатном онлайн-семинаре Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 9 и 10 декабря, команда «топовых» спикеров по нейромаркетингу со всей страны поделится своим опытом на бесплатном онлайн-форуме «Бизнес-импульс». В первый день участники узнают о практических техниках изучения поведения покупателей и настройках продаж. Во второй день полученные знания можно будет отработать в реальных условиях с конкретными людьми.

Спикерами на форуме выступят такие эксперты, как нейрофизиолог и экономист, предприниматель в области нейротехнологий, генеральный директор компаний «Нейрочат» и «Нейротренд» (резиденты «Сколково») Наталья Галкина, директор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Анна Шестакова, руководитель специализации «Нейромаркетинг» магистратуры «Отраслевой маркетинг товаров и услуг» бизнес-инкубатора МГИМО Олег Клепиков, создатель уникальной технологии системного продвижения, эксперт по малобюджетным и бесплатным инструментам продвижения, кандидат филологических наук, бизнес-тренер Ия Имшинецкая.

На форуме предметно разберут техники развития компетенций и формирования базовых навыков в сфере маркетинга и нейромаркетинга, его применение в бизнесе.

Тема «Психологические триггеры в нейромаркетинге» будет посвящена изучению триггеров, влияющих на эмоции и покупательную способность потребителей, и их применение к развитию и масштабированию бизнеса.

На лекциях по «Инструментам нейромаркетинга для масштабирования бизнеса и привлечения новых клиентов» будут изучаться конкретные инструменты нейромаркетинга и их использование, обсуждаться вопросы по их внедрению и использованию для развития и масштабирования бизнеса среди представителей МСП Пермского края различных отраслей деятельности.

В первый день форума пройдут интенсивные теоретические занятия. Второй день форума крутейшие маркетологи страны посвятят разбору конкретных кейсов использования нейромаркетинга предпринимателями из Перми и края.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки количество непосредственных участников будет ограничено, однако любой желающий может зарегистрироваться на сайте бизнесимпульс.рф. Онлайн-форум организован Пермским фондом развития предпринимательства (центр «Мой бизнес») по поручению Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и правительства Пермского края.

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