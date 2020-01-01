Студентам техникумов разрешили очно проходить практику Также разрешена очная форма обучения для ряда категорий учеников коррекционных школ Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае с 3 декабря внёс несколько изменений в образовательный процесс в пяти городах (в Перми, Березниках, Чайковском, Кунгуре, Соликамске), где ранее были введены специальные ограничения.

В частности, разрешено очное прохождение практики студентам среднего профессионального образования.

На очную форму обучения в коррекционные школы разрешено вернуться ученикам с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора №121, который направлен на борьбу с коронавирусом.

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