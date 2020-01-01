Оперштаб регламентировал работу ледовых катков в Прикамье На крытых катках одновременно могут находиться не более 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае с 3 декабря регламентировал работу ледовых катков.

Их работа разрешена, но с соблюдением нескольких условий. В частности, один человек должен находиться на 10 кв. м льда, а на крытых катках допускается одновременное нахождение не более 30 человек. Кроме того, на катках запрещено присутствие посетителей и спортсменов, а раздевалки должны быть оборудованы из расчёта один человек на 4 кв. м.

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