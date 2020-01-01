Алиса Окулова Средний размер микрозайма в Пермском крае за год снизился на 5,7% Теперь он составляет 7,1 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний размер микрозайма (заём размером до 30 тыс. руб.) в Прикамье в октябре 2020 года снизился на 5,7% и составил 7,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Среди 30 исследуемых регионов Пермский край занял 28-ю позицию.

В целом по России средний размер микрозайма снизился до 8,18 тыс. руб. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в октябре 2020 года был зафиксирован в Белгородской области (11,23 тыс. руб.). Наименьший — в Кемеровской области (6,3 тыс. руб.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. В мае — сентябре средний чек микрозайма также рос достаточно активно, превысив значение конца прошлого года. В октябре данный показатель немного снизился, однако всё равно находится на довольно высоком уровне начала 2020 года.

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