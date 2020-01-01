Мария Сыропятова Убытки предприятий в Пермском крае выросли в четыре раза А прибыль сократилась на 50,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

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Положительный сальдированный финансовый результат предприятий Пермского края в период с января по сентябрь составил 88,5 млрд руб. что на 64,4% ниже уровня показателей прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Общая прибыль составила 127,9 млрд руб., что составляет примерно 64,5% от обследованных предприятий. Это на 50,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма убытков составила 39,4 млрд руб., что в четыре раза больше, чем год назад. При этом доля убыточных организаций увеличилась до 36,2%. Для сравнения: за тот же период прошлого года этот показатель составлял 31,7%.

Промышленные предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 74,2 млрд руб. Доля прибыльных компаний составила 60,6%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 104,9 млрд руб. Это на 56,3% ниже аналогичного показателя за январь — сентябрь 2019 года.

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