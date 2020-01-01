Елена Синица В России могут появиться дорожные правила для электросамокатов Предполагается, что их подготовят к весне 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правила дорожного движения для электросамокатов, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут появиться в России уже к началу весеннего сезона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД Владимира Кузина.

Так, предлагается ограничить скорость передвижения СИМ до 20 км/ч. Нарушителей ждут штрафы по действующим статьям КоАП РФ. Кроме этого, будут введены новые дорожные знаки для регулирования движения СИМ. Помимо этого, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.

По словам Владимира Кузина, ГИБДД «невозможно отступать от общего тренда на развитие данного вида транспорта, в связи с этим требуется как-либо его регулировать».

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