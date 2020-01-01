Елена Синица В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС Замена уже имеющегося удостоверения не потребуется Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото mosavtoshkola.org

С четверга, 3 декабря, вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС. Ранее они были утверждены приказом МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в водительском удостоверении нового образца с лицевой стороны должно располагаться название документа на трёх языках: русском, английском, французском.

Кроме этого, уточнён перечень данных, которые должны быть в ПТС и свидетельстве о регистрации транспортного средства.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя. Для тех транспортных средств, которые стоят на учёте на ограниченный срок, — сведения о сроке государственной регистрации.

Помимо этого, меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Ранее также сообщалось, что водителям, которые имеют удостоверение, не потребуется его менять до окончания срока действия.

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