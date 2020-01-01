Елена Синица Многодетным семьям расширят ипотечные льготы Теперь средства можно будет использовать и на приобретение строящегося объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Для многодетных семей расширят возможность использования льгот по ипотеке. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта и паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», — пояснил Михаил Мишустин.

На данный момент семьи, в которых третий или последующий ребёнок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, получают от государства до 450 тыс. руб. на погашение жилищного кредита. По словам премьер-министра, льготой воспользовались уже порядка 50 тыс. семей.

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