Гражданская авиация в России с 3 декабря перешла на измерение высоты в футах С четверга изменена структура воздушного пространства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 3 декабря, с 3 часов ночи по московскому времени гражданская авиация России перешла на новую структуру воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация.

Это означает, что измерение высоты будет производиться не в метрах, как раньше, а в футах. Фактически это касается нижнего воздушного пространства, так как верхнее уже долгое время измеряется в футах.

Предполагается, что нововведение улучшит организацию полётов, так как большинство самолётов в парках авиакомпаний — иностранного производства, то есть изначально адаптированы к футовой системе.

Кроме того, нововведение должно облегчить работу диспетчеров.

«Как ожидается, уровень безопасности полётов повысится в 1,8 раза»,— отмечается на сайте Росавиации.

Отметим, что 1 фут = 0,3 м.

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