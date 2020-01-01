Стартовало интернет-голосование за «Спортивную элиту Прикамья — 2020»
Всего на конкурс подано около 80 заявок
Стартовало интернет-голосование «Спортивная элита Прикамья» — 2020», организованное региональным минспорта.
В этом году на участие подано порядка 80 заявок. Это меньше, чем в прошлые годы, количество номинаций тоже уменьшилось до 14. При этом появились новые номинации — «Лучший спортивный судья» и «Лучшая спортивная школа».
Голосовать до 10 декабря может любой зарегистрированный пользователь на сайте минспорта.
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