Стартовало интернет-голосование за «Спортивную элиту Прикамья — 2020» Всего на конкурс подано около 80 заявок Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стартовало интернет-голосование «Спортивная элита Прикамья» — 2020», организованное региональным минспорта.

В этом году на участие подано порядка 80 заявок. Это меньше, чем в прошлые годы, количество номинаций тоже уменьшилось до 14. При этом появились новые номинации — «Лучший спортивный судья» и «Лучшая спортивная школа».

Голосовать до 10 декабря может любой зарегистрированный пользователь на сайте минспорта.

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