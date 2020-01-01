Пермский край может выйти на плато по COVID-19 в первой декаде декабря
Сейчас регион находится на его пороге
Пермский край может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в первой декаде декабря. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на главного эпидемиолога минздрава Пермского края Владислава Семерикова.
Сейчас регион подходит к пороговому значению, иначе говоря, к плато.
При этом эпидемиолог отмечает, что в январе заражаемость ОРВИ снова вырастет. Специалисты, однако, считают, что, несмотря на это, заболеваемость коронавирусом «останется в стабильном состоянии».
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