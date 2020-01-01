На 86-м году жизни умер экс-депутат Заксобрания Борис Светлаков Поделиться Поделиться Твитнуть

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В четверг, 3 декабря 2020 года, оборвалась жизнь заслуженного врача Российской Федерации, Почётного гражданина Пермского края Бориса Ивановича Светлакова. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Борис Светлаков начал свою трудовую деятельность медбратом в клинической городской больнице №2 г. Перми. С 1964 г. по 1970 г. — торакальный хирург областного противотуберкулёзного диспансера. С 1970 г. — главный врач областного противотуберкулёзного диспансера «Фтизиопульмонология», областного клинического противотуберкулёзного диспансера.

В 1997 году Борис Иванович Светлаков был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области первого созыва. Затем ещё два раза избирался краевым депутатом, представляя интересы жителей Горнозаводска, Гремячинска и Чусового. Возглавлял комитет по социальной политике и правам человека Законодательного собрания Пермской области с 2000 по 2006 год.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

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