Алиса Окулова На установку главной новогодней ёлки мэрия Перми готова потратить 1,5 млн руб. Она должна быть установлена на эспланаде до 26 ноября, а убрана — до 10 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило конкурс на доставку, монтаж/демонтаж, обслуживание и вывоз городской новогодней ели и комплекта декоративного оформления городской новогодней ели.

Согласно документации на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млн руб. Заявки можно подать до 22 октября. Итоги конкурса подведут 26 октября.

Доставить и установить праздничную ель на эспланаде в квартале №68 необходимо до 26 ноября. При этом подрядчик должен декоративно оформить и обслуживать ель в течение новогодних праздников. Демонтаж и вывоз ели необходимо осуществить до 10 марта 2021 года.

Напомним, новую ёлку высотой 30 м установили в прошлом году. Ель оформили по дизайн-проекту, разработанному в Перми. Стоимость составила 9 млн руб. В эту сумму также входили изготовление, доставка, монтаж, демонтаж объекта и комплекта новогодних украшений.

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