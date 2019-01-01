Михаил Суслов Число выданных ипотечных кредитов в Пермском крае за год увеличилось на 45,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики ЦИАН подвели итоги рынка ипотечного кредитования в России по итогам августа 2020 года по данным, опубликованным Центробанком.

В Пермском крае выдача ипотечных кредитов за год достигла 3459 (рост на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом августа 2019 года). Средний размер кредита составил 2 млн руб.

В целом по России зафиксирован рекорд по выдаче ипотек зафиксирован как на первичном, так и на вторичном рынках. В сегменте новостроек число кредитов за месяц впервые превысило 50 тыс. — выдано 51,1 тыс. займов (+5,9% за месяц и +82% за год). Объём же выданных кредитов (158,6 млрд руб.) за месяц вырос на 9,3%, а в годовой динамике было выдано займов на сумму в два раза больше, чем в прошлом году, — на 109,3%.

На вторичном рынке также поставлен новый рекорд: впервые в один месяц было выдано более 100 тыс. займов (103,4 тыс.). За месяц спрос вырос на 5,8%, за год — на 31,3%. В денежном выражении (233,7 млрд руб.) рост существеннее: +7,7% за месяц и +45,8% за год.

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