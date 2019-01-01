На участие в конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья — 2020» заявились свыше 900 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья — 2020» завершился этап подачи заявок. Своё желание стать участниками конкурса декларировали 929 человек, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Конкурс позволит Прикамью выявить молодых перспективных специалистов, оказать им поддержку в развитии в соответствии с потребностями края.

Также завершился приём работ по первому заданию.​ До 13 октября​ первое задание будет проверено и станет известно, кто из заявившихся пройдёт дальше.

Напомним, конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» проходит в два этапа — очный и заочный.

По данным организаторов, в этом году 33% заявок поступило от молодёжных активистов из территорий региона. При этом больше всего зарегистрировавшихся — из Перми, Березников, Чайковского и Соликамска.

В числе тех, кто претендует на победу, оказались также участники из г. Инта (Республика Коми), Екатеринбурга (Свердловская обл.), Лениногорска (Республика Татарстан), Оренбурга (Оренбургская обл.), Москвы. Кроме того, к участию заявились семь полуфиналистов и один финалист конкурса «Лидеры России». Они прошли сразу во второй этап конкурса.

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