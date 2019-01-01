Курорт «Усть-Качка» вновь закрыт для прогулок из-за коронавируса
Руководство курорта «Усть-Качка» объявило о том, что с 7 октября территория закрывается для прогулок.
Официальная формулировка: «в связи с угрозой распространения и заражения коронавирусной инфекцией».
Со среды территория открыта исключительно для постояльцев по путёвкам. При этом посещение аквацентра сохраняется, но вход в него открыт напрямую, без прохода по территории курорта.
Напомним, территория курорта была закрыта с начала пандемии, постояльцев начали принимать только с конца июля. Тогда же была открыта и территория для прогулок.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.