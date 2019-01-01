Михаил Суслов Предприниматели Пермского края получили свыше 8 млрд руб. по льготным программам кредитования Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным Пермского отделения Банка России по состоянию на 23 сентября, почти 1,5 тыс. пермских предпринимателей получили одобрение от банков на кредиты на поддержку занятости по ставке 0% годовых.

Общая сумма кредитов составила 3,3 млрд руб., почти 1,8 млрд руб. из них уже выдано. Ещё порядка 1 тыс. заявок находится на рассмотрении в финансовых организациях.

Напомним, заключить кредитные договоры для получения зарплатных ссуд предприниматели могли в течение полугода (начиная с 30 марта) на срок не более 12 мес. Такая мера была рассчитана на поддержку предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Максимальный размер кредита определяется исходя из численности сотрудников компании.

Помимо этого, компании и ИП из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут получить льготный кредит по ставке 2% годовых на возобновление деятельности.

Кредитный договор можно заключить в период с 1 июня по 1 ноября текущего года на срок до 30 июня 2021 года. Средства, выдаваемые ежемесячными траншами, можно также использовать для выдачи зарплаты сотрудникам, на текущие нужды или для погашения ранее взятых кредитов. Таким видом государственной поддержки в Прикамье на 23 сентября уже воспользовались более 5 тыс. предпринимателей, получивших свыше 6,6 млрд руб. Всего банки одобрили 5,8 тыс. заявок на сумму 9,5 млрд руб.

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