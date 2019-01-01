Участниками обучения в первом потоке IT-куба станут 400 школьников Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Первые занятия в Пермском центре цифрового образования детей «IT-Куб» начнутся завтра, 7 октября. До 11 октября ведётся набор на дополнительные места по нескольким направлениям, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В «IT-Куб» зачислены 400 школьников, из них половина ребят пройдут обучение по коллективным заявкам от школ Перми и Пермского района. Занятия для первых нескольких групп начнутся уже 7 октября.

По информации краевого минобра, в первом потоке занятия пройдут по всем шести направлениям центра «IT-Куб»: искусственный интеллект, системное администрирование, разработка приложений дополненной и виртуальной реальности, разработка мобильных приложений, кибергигиена и работа с большими данными, программирование на Python.

Занятия будут проходить дважды в неделю по два академических часа. Весь курс рассчитан на учебное полугодие.

Вести занятия будут молодые наставники, прошедшие специализированные курсы повышения квалификации в Фонде развития новых форм образования.

Отметим, у ребят ещё есть шанс присоединиться к занятиям, по ряду направлений до 11 октября идёт набор на дополнительные места. Актуальная информация размещена на официальном сайте IT-куба itcube59.ru



Набор на второй поток откроется в ноябре этого года. В центр планируют принять на обучение ещё около 250 школьников.







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