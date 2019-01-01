Долгожданная встреча В Перми с 6 по 10 октября состоится музыкальный фестиваль во главе с маэстро Владимиром Спиваковым Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В понедельник, 5 октября, в аэропорту Большое Савино приземлился самолёт, на котором в Пермь прибыли участники традиционного Всероссийского фестиваля Пермской краевой филармонии во главе с маэстро Владимиром Спиваковым.

Сегодня днём состоятся репетиции музыкального форума. А уже в 19:00 Пермская филармония приглашает на открытие фестиваля. Откроет музыкальный форум шедевр современного британского композитора Карла Дженкинса «Реквием» (6+).

Концерт пройдёт с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, включая шахматную рассадку слушателей, контроль температуры на входе и соблюдение масочного режима.

Все пять симфонических вечеров фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн на сайте филармонии www.filarmonia.online и в 25 территорий Пермского края — филиалы Виртуального концертного зала.

Проект состоится при поддержке Министерства культуры РФ и Пермского края в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

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