Елена Синица Средний размер автокредита в Прикамье за год вырос на 8,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье средний размер выданных автокредитов (как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом) составил 721 755 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 8,7% ( в августе 2019 года — 664 252 руб.) Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отметим, что в целом по стране средний размер автокредита вырос на 9,9 % и составил 852,6 тыс. (в августе 2019 года — 775,8 тыс. руб.). Кроме этого, этот показатель приблизился к рекордным значениям прошлого года: в декабре 2019 года средний размер автокредита составлял 862 тыс. руб.

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