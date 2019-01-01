В Прикамье спрос на интернет вещей вырос на 40% Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины. Предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику, сообщает пресс-служба компании МегаФон.

Число пермских компаний, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей» с начала года выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Директор МегаФона в Перми Илья Головнин подтвердил: Пермский край даже вошел в рейтинг регионов на Урале с наибольшим спросом и применением M2M-sim-карт для работы техники (прим.ред — для передачи данных между машинами). Такие данные получили аналитики телеком-компании на основе собственной статистики.

Чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети МегаФона.

Так, например, SIM-карты оператора установили в «тревожные кнопки» охранных предприятий города. Это помогло организовать оперативную связь с пультом дежурных в Перми. По мобильной сети с помощью интернета вещей передаются данные о возможных ЧП. Такое удаленное управление позволяет дистанционно снять или поставить на охрану любой объект.

Для работы в режиме онлайн мерчендайзеры и супервайзеры теперь используют онлайн-приложения. Например, благодаря технологиям интернета вещей на онлайн-карте можно просмотреть маршрут и местоположение торгового представителя, а также объем продаж. Так местным специалистам удается быстрее пополнять прилавки магазинов, а с помощью контроля грузов — в онлайн-режиме отслеживать статус поставки.

«Одним из существенных факторов, влияющих на динамику рынка, стала пандемия. Многие компании поняли, что для стабильности бизнеса важно удаленно контролировать процессы. По нашим подсчетам, сегодня уже практически каждая вторая sim-карта, которую подключает бизнес региона, используется именно в работе техники», — прокомментировал Илья Головнин.

По данным пресс-службы МегаФона, в целом по стране вырос спрос на такие решения, как видеонаблюдение, мониторинг транспорта. Среди драйверов роста рынка выделяют решения на стыке технологий IoT и искусственного интеллекта, например, видеоаналитику, индустриальные решения, предсказывающие поломки на производстве.

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