Григорий Серёдкин «Звезда» сыграет с «Зенитом-Ижевск», если у семи и более футболистов будут отрицательные тесты на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» сыграет с «Зенитом-Ижевск» в матче 10-го тура первенства ПФЛ, если после тестирования на COVID-19 перед игрой у семи и более футболистов будут отрицательные результаты. Протестированы будут только те игроки, у кого ранее не был выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

В случае если у «Звезды» найдутся семь и более здоровых футболистов, команда сможет выйти на поле. Матч запланирован на 8 октября, 18:30. Клубы сыграют на пермском стадионе «Звезда» (0+).

Напомним, ранее «Звезда» получила два технических поражения со счётом 0:3. Первое — за неявку в Челябинск на матч с местным одноимённым клубом в рамках первенства ПФЛ 27 сентября. Второе — за отменённый домашний матч элитного группового раунда Кубка России по футболу с представителем ФНЛ — «Оренбургом» — 30 сентября. Таким образом, команда Рустема Хузина выбыла из розыгрыша Кубка России — 2020/2021 и пропустила вперёд прямого конкурента в турнирной таблице группы «4» ПФЛ. Судьба матча с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, который должен был состояться 3 октября, до сих пор неясна.

Отметим, что вход на матч будет бесплатным. Для болельщиков откроют только Западную трибуну стадиона. Также клуб напоминает об обязательном использовании масок и перчаток на территории стадиона во время игры. Зрители с температурой выше 37°С или с признаками ОРВИ на матч не допускаются.

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