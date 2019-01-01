Краевые власти объявили торги на строительство художественной галереи
Начальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб.
Краевые власти объявили торги на строительство Пермской государственной художественной галереи. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и работ по строительству объекта оценивается свыше 4,123 млрд руб.
Напомним, краевые власти провели уже две процедуры торгов. Первая не привлекла заявок, по итогам второй власти не стали подписывать контракт с участником торов, усомнившись в его опыте.
Художественная галерея будет построена на территории завода Шпагина по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана SPEECH, который получил положительное заключение КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» в октябре 2019 года. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. м.
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