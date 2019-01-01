Краевые власти объявили торги на строительство художественной галереи Начальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Краевые власти объявили торги на строительство Пермской государственной художественной галереи. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и работ по строительству объекта оценивается свыше 4,123 млрд руб.

Напомним, краевые власти провели уже две процедуры торгов. Первая не привлекла заявок, по итогам второй власти не стали подписывать контракт с участником торов, усомнившись в его опыте.

Художественная галерея будет построена на территории завода Шпагина по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана SPEECH, который получил положительное заключение КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» в октябре 2019 года. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. м.

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