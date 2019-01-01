Михаил Суслов Руководство застройщика Первого Пермского микрорайона приговорили к реальным срокам за хищение более 1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый пермский микрорайон

В законную силу вступил приговор в отношении супружской пары — гендиректора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» — за хищение и растрату более 1 млрд руб. при строительстве жилого комплекса Первый Пермский микрорайон. Об этом сообщает ВЕТТА.

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 лет до 6,6 года в колонии общего режима.

По информации краевой прокуратуры, в период с декабря 2013 по январь 2016 года семейная пара похитила 969,8 млн руб., предназначенных для строительства жилого комплекса Первый Пермский микрорайон в Лобаново. В результате мошеннических действий пострадали 280 человек, одно юридическое лицо и банковская организация.

Пермский краевой суд, рассматривая жалобы осуждённых, оставил их без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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