Михаил Суслов Пермская целлюлозно-бумажная компания выделила машины для горбольницы №6 Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа предприятий ПЦБК предоставила автотранспорт для доставки врачей неотложки городской больницы №6. Сегодня на работу вышла одна машина, завтра выйдет ещё одна.

Как отметил главный врач горбольницы №6 Виктор Гневашев, в связи с пандемией нагрузка на докторов неотложной помощи возросла в разы. Дополнительный автотранспорт позволит сократить время оказания медпомощи пациентам на дому. Автомашины будут возить врачей в течение дня по шесть часов.

«Мы обратились с просьбой к нашему социальному партнёру – ПЦБК, и нам, как всегда, помогли. Один автомобиль будем использовать на правом берегу Орджоникидзевского района, другой — на левом. Выстраиваем логистику таким образом, чтобы охват вызовов был максимальным», —отметил главврач.

Напомним, Группа предприятий ПЦБК взяла шефство над горбольницой №6 с самого начала пандемии. Помимо предоставленного автотранспорта, врачам и медсёстрам предприятие ежедневно доставляет горячее питание.

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