Елена Синица В Пермском крае на коронавирус проверена пятая часть населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Пресс-служба Минздрава Пермского края

По данным министерства здравоохранения Пермского края, с начала пандемии тесты на коронавирус сдали 535,9 тыс. человек. То есть, исходя из результатов последней переписи, это примерно пятая часть всего населения региона.

При этом всего сдано 604,9 тыс. тестов, то есть часть населения сдавала их несколько раз. Прежде всего, это работники медицинских организаций и сами инфицированные.

Напомним, по данным регионального оперштаба, антитела к коронавирусу имеют 9% населения региона, то есть приблизительно 230 тыс. человек. При этом, по официальной статистике, с начала пандемии заболели 10 тыс. жителей края.

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