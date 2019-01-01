Елена Синица Пермяк установил новый национальный рекорд на московском полумарафоне Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 4 октября, в Москве состоялся марафон «Моя столица». Полумарафонскую дистанцию выиграл житель Перми Владимир Никитин с результатом 1 час 1 мин. 9 сек., что стало новым рекордом России на этой дистанции.

Предыдущий рекорд был установлен в 1996 году Дмитрием Капитоновым (1 час 1 мин. 15 сек.). Владимир Никитин был награждён премией в 1 млн руб.

Напомним, этой же осенью Владимир одержал победу на одной из дистанций Московского марафона, пробежав 10 км за 28 мин. 22 сек.

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