Алиса Окулова Классные руководители школ Пермского края получили премии в 5 тыс. и 10 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Классные руководители в школах Пермского края (13 тыс. педагогов) на прошлой неделе получили премии за руководство классами в размере 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. в зависимости от трудозатрат. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Всего классным руководителям выделили 120 млн руб.

Всего же различные надбавки и премии педагогам Прикамья по итогам года подразумевают выделение 480 млн руб. из городского, краевого и федерального бюджетов.

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