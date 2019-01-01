Мария Сыропятова
Администрация Перми прогнозирует падение пассажиропотока на треть
Вместо 242 млн пассажиров мэрия ожидает перевозку 163 млн по итогам 2020 года
По прогнозу администрации Перми, пассажиропоток в общественном транспорте Перми составит по итогам 2020 года 163,1 млн пассажиров, что на 33% меньше, чем планировалось. Данные об этом департамент дорог и транспорта предоставил в Пермскую городскую думу.
Ранее в администрации Перми планировали, что общественный транспорт Перми в 2020 году перевезёт 242,1 млн пассажиров.
Напомним, что объём финансирования транспортной отрасли в 2020 году в итоге составит 6,3 млрд руб.
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