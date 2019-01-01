Мария Сыропятова Администрация Перми прогнозирует падение пассажиропотока на треть Вместо 242 млн пассажиров мэрия ожидает перевозку 163 млн по итогам 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По прогнозу администрации Перми, пассажиропоток в общественном транспорте Перми составит по итогам 2020 года 163,1 млн пассажиров, что на 33% меньше, чем планировалось. Данные об этом департамент дорог и транспорта предоставил в Пермскую городскую думу.

Ранее в администрации Перми планировали, что общественный транспорт Перми в 2020 году перевезёт 242,1 млн пассажиров.

Напомним, что объём финансирования транспортной отрасли в 2020 году в итоге составит 6,3 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.