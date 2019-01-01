Мария Сыропятова Финансовый результат прикамских компаний сократился в этом году на 70,4% При этом сумма убытков нерентабельных организаций увеличилась в 3,4 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за период с января по август этого года сальдированный финансовый результат организаций Пермского края численностью более 15 сотрудников составили 57,7 млрд руб., что на 70,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, у большинства организаций почти в два раза сократилась прибыль.

При этом сумма убытков у нерентабельных организаций составила 25,9 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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