Сергей Данилов Прокуратура выявила незаконные доходы на сумму более 46 млн руб. у одной из служащих краевого ГУ ФСИН России Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в ГУ ФСИН России по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Установлено, что супругом одной из госслужащих ведомства в 2015 году приобретено имущество в виде земельного участка площадью 3882 кв. м в Краснодарском крае и расположенных на нём двух зданий общежитий, используемых в качестве гостиничных комплексов.

Цена приобретённых объектов недвижимости существенно превышала совокупный доход семьи сотрудницы за три года, предшествующих совершению сделки, их кадастровая стоимость на дату покупки составила более 46 млн руб.

В ходе проверки прокуратуры законность получения доходов, за счёт которых приобретено имущество, не была подтверждена, отмечают в ведомстве.

В связи с этим прокуратура края направила в суд с иск об обращении в доход Российской Федерации указанного недвижимого имущества.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.

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