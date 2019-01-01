Григорий Серёдкин Кубковый матч «Звезды-2005» и «Енисея» не состоится Поделиться Поделиться Твитнуть

Матч пермского ЖФК «Звезда-2005» и красноярского ЖФК «Енисей» не состоится. Решение по судьбе несостоявшегося матча будет принято на заседании КДК РФС, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Напомним, в «Звезде-2005», как и во многих других профессиональных спортивных клубах Перми, выявлены случаи COVID-19. Команда на карантине. Из-за болезни в коллективе «красно-рыжие» уже пропустили одну игру женской Суперлиги-2020 — 29 сентября «Звезда-2005» должна была сыграть в Красноярске с тем же «Енисеем». Матч четвертьфинала Кубка России по футболу с участием «Звезды-2005» и «Енисея» планировался на 4 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.