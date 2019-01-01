Елена Синица Глава Добрянского городского округа Константин Лызов выписан из больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов сообщил, что его лечение в больнице закончилось. Об этом он написал в своём личном профиле в Instagram.

Напомним, 22 сентября стало известно о его заражении COVID-19. Сейчас Лызов будет продолжать восстановление в домашних условиях.

Кроме этого, 2 октября о своём переходе на домашнее лечение сообщили генеральный директор театра оперы и балета Андрей Борисов и главный дирижёр театра Артём Абашев.

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