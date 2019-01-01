В Пермском крае чаще всего алкоголь употребляют работающие в сфере закупок, меньше всего — в сфере науки и образования Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков рекрутингового портала HeadHunter, на территории Пермского края больше всего употребляющих алкоголь работают в сфере закупок (71%) и топ-менеджмента (70%). Меньше всего — в среде рабочего персонала (47%) и науки и образования (46%).

Кроме того, 65% респондентов региона ответили, что никогда не употребляют на рабочем месте, 35% признались, что иногда делают это.

Выше всего доля тех, кто утверждает, что их коллеги никогда не пьют на рабочем месте, — в банковской сфере (67%) и сфере добычи сырья (61%), ниже всего — в маркетинге и автобизнесе (по 42%).

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