Григорий Серёдкин Пермские любители хоккея встретились со звездой НХЛ В Перми проездом оказался Артемий Панарин Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

2 октября на станции Пермь II пермские любители хоккея встретились со звездой НХЛ и лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020 Артемием Панариным.

Хоккеист оказался в Перми проездом. Во время межсезонья в НХЛ Артемий Панарин по традиции решил навестить свой родной город Коркино в Челябинской области. Он проезжал через Пермь на поезде №146А, следующем по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск.

По словам Артемия Панарина, мысль добираться поездом вызвало чувство ностальгии по атмосфере железнодорожных путешествий. В дороге до Челябинска он провёл свыше 40 часов. Обратно в Петербург хоккеист отправится уже самолётом.

Почти на каждой длинной остановке состава звезду НХЛ встречали персональные фанаты. Вот и в Перми на встречу с хоккеистом пришли порядка 20 внимательных любителей хоккея разных возрастов, которые отследили местоположение поезда и номер вагона игрока в соцсетях. Они подарили ему вкусные подарки, а также сувениры, один из которых — шарф пермского ХК «Молот-Прикамье». Сам Артемий Панарин, в свою очередь, раздал всем желающим автографы и не отказал в памятных фотографиях.

Артемий Панарин — российский хоккеист, воспитанник челябинского хоккея. В 2011 году стал чемпионом мира в составе молодёжной сборной России по хоккею, забросив две шайбы в финальном матче с Канадой. С 2013 по 2015 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Последние пять лет карьеры нападающий выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс» (2015–2017), «Коламбус Блю Джекетс» (2017–2019) и свой нынешний клуб — «Нью-Йорк Рейнджерс». По итогам регулярного чемпионата НХЛ — 2019/2020 стал третьим игроком в турнире по показателю «гол+пас» (32 забитых шайбы и 63 голевых передачи).

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