Мария Сыропятова Александр Башминов вошёл в городскую коллегию по спорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД «Компаньон»

Генеральный директор фонда развития Пермского баскетбола «Парма» (гендиректор клуба, — ред.) Александр Башминов вошёл в состав коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта администрации Перми. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Вместе с ним этот же консультативный орган пополнил директор государственного краевого бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края» Пётр Перминов.

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