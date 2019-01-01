Елена Синица В Пермском крае выявили 62 тыс. «скрытых» безработных Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», во втором квартале 2020 года на территории Пермского края выявлено 62 тыс. «скрытых» безработных жителей, которые официально не учтены.

Компания отмечает, что, по официальным данным, в регионе за этот же период зафиксировано 83,8 тыс. безработных. То есть их общее число со «скрытными» достигает 145,8 тыс. человек.

По данным компании, всего на территории России сейчас насчитывается 4,9 млн «скрытых» безработных. В результате, по мнению компании, реальное число безработных в России в апреле — июне составило более 9,3 млн человек, что в два раза превышает официальную статистику.

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