Евгения Пастухова журналист Краевое правительство намерено привлечь 231 млрд руб. кредитов в банках Дефицит бюджета в 2021 году составит 18,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание проект бюджета на 2021–2023 годы. Он рассчитан на основе базового сценария социально-экономического развития, который предполагает низкую динамику цен на нефть и природный газ, умеренную динамику потребительского спроса и сохранение всех намеченных инвестиционных проектов. Инфляция планируется на уровне 4%.

В 2021 году доходы составят 154,1 млрд руб., расходы — 172,3 млрд руб., дефицит — 18,3 млрд руб. (14,7%).

В 2022 году доходы —160 млрд руб., расходы — 181 млрд руб., дефицит — 20 млрд руб. (15%).

В 2023 году доходы — 167 млрд руб., расходы — 187,7 млрд руб., дефицит — 20,8 (14,6%).

Для сбалансированности бюджета правительство намерено на три годя взять в коммерческих банках кредитов на общую сумму 231,4 млрд руб.:

в 2021 году — 56 млрд руб.;

в 2022 году — 77 млрд руб.;

в 2023 году — 98,2 млрд руб.

Верхний предел государственного долга в 2021 году предлагается утвердить объёме 63,7 млрд руб., или 23% к объёму собственных доходов, в 2022-м — 84,3 млрд руб. (31,3%), в 2023-м — 104,9 млрд руб. (38,8%).

Доходы:

Налоговые и неналоговые поступления в 2021 году снизятся на 2% относительно бюджета на 2020–2022. Но при этом прогнозируется, что в 2022 году они вырастут на 8,4%, в 2023 году — на 6,1%.

По налогу на прибыль (удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов — 45,2%) власти недополучат по сравнению с прогнозом порядка 3 млрд руб. Планируется, что в бюджет поступит 59,6 млрд руб. по этому источнику, и это 93% от плана, предусмотренного в бюджете на 2020–2022 годы. «В основу расчёта поступления налога на прибыль приняты ожидаемая оценка 2020 года, рассчитанная по факту поступления в текущем году, прогноз платежей по крупнейшим налогоплательщикам, темпы роста налога на прибыль организаций прогнозируемые на 2021—2023», — говорится в пояснительной записке.

Безвозмездные поступления в 2021 году составят 30,2 млрд руб., в 2022 — 26,6 млрд руб., в 2023 — 24,4 млрд руб.

Расходы:

В пояснительной записке отмечается, что расходная часть сформирована с учётом безусловного исполнения уже взятых на себя обязательств.

Традиционно самые затратные госпрограммы:

Здравоохранение:

28,1 млрд руб. в 2021 году (29,8 млрд руб. — в 2022 году, 31,5 млрд руб. —в 2023 году)

-6,3% по сравнению с бюджетом на 2020-2022 гг.

В пояснительной записке говорится, что причина — в переносе мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений на более поздний срок.

В 2021-2023 году предусмотрены расходы на строительство (реконструкцию) 22 объектов здравоохранения на общую сумму в 8,1 млрд руб. Из них по 1,9 млрд будет потрачено в 2021 и 2022, 4,4 — 2023.

Образование:

42,3 млрд руб. в 2021 году (43,5 млрд руб. — в 2022 году, 42,3 млрд руб. — в 2023) +3,8% по сравнению с бюджетом на 2020-2022 гг.

На инфраструктурные проекты при этом предусмотрено 823,4 млн руб. в 2021 году, 1 млрд руб. в 2022 году, 1,4 млрд руб. в 2023 году. Всего за три года предполагается построить 13 объектов. Так, в 2021 году обещают достроить общежитие для иногородних студентов, новый корпус авитехникума (в 2022 году будет сдано в эксплуатацию ещё и общежитие), в 2023 году — Центр выявления и поддержки одарённых детей «Сириус», а также провести реставрацию в ряде других учреждений среднего профессионального образования

На госпрограмму «Социальное развитие» в 2021 году, напротив, потратят на 11% больше, чем планировали — 25,4 млрд руб. А вот на культуре будут экономить: программа «Пермский край территория культуры не досчитается 21,2% запланированных ранее средств (4,2 млрд руб. в 2021 году, 5,2 млрд руб. — в 2022 году, 7,4 млрд руб. в 2023 году). Отметим, что на празднование 300-летия Перми в бюджете предусмотрено 415 млн руб., из которых 307,7 — федеральные средства. Деньги будут направлены на «праздничное оформление городского пространства, развитие инфраструктуры объектов культуры, реализация крупных культурных событий», говорится в пояснительной записке.

За три года 8,7 млрд руб. будет направлено на инфраструктурные проекты в сфере культуры. Так в 2022 году должна завершиться реконструкция большого зала филармонии, в 2023 году — введут в эксплуатацию первую очередь зоопарка, краевую музыкальную школу, художественную галерею, а также построят инженерно-технические сети для обеспечения завода им. Шпагина. Само культурно-рекреационное пространство появится в 2024 году (10 млрд руб.), как и навоя сцена театра оперы и балета. (10,4 млрд руб.).

Объём дорожного фонда составит 22 млрд руб. в 2021 году, 19,8 млрд руб. в 2022 году и 20,1 млрд руб. в 2023 году. Расходы на приобретение земельных участков между станциями Пермь-I и Пермь-II остаются в бюджете на 2022 год (2,5 млрд руб.) и 2022 год (700 млн руб.). Предусмотрены средства на субсидирование рейсов в Самару, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Волгоград, Калининград, Новосибирск, Минеральные Воды, Сургут, Тюмень, Уфу, Прагу. Порядка 717 млн руб. предусмотрены на покупку 15 односекционных и двух трёхсекционных трамваев, а также ремонт 10,35 км трамвайных путей.

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