Елена Синица
Гендиректор театра оперы и балета выписан из больницы
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Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов идёт на поправку, его выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Напомним, две недели назад
стало известно о его заражении COVID-19. На
данный момент лечение будет продолжаться
амбулаторно. Кроме этого, отмечается,
что на поправку идёт и главный дирижёр
театра Артём Абашев, он также находится
на домашнем лечении.
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