Елена Синица Гендиректор театра оперы и балета выписан из больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов идёт на поправку, его выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, две недели назад стало известно о его заражении COVID-19. На данный момент лечение будет продолжаться амбулаторно. Кроме этого, отмечается, что на поправку идёт и главный дирижёр театра Артём Абашев, он также находится на домашнем лечении.





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