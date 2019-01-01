Полина Путякова журналист «Налог на социнфраструктуру» для пермских застройщиков может сократиться Власти рассматривают вариант дифференциации платы за недостающие места в школах и детсадах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Перми может измениться размер платы для строительных компаний за обустройство социальной инфраструктуры, если их проекты превышают градостроительные нормы по обеспеченностью местами в образовательных учреждениях. Об этом на ярмарке недвижимости сообщил вице-премьер регионального правительства Григорий Невоструев.

По его словам, власти «обязательно предложат» варианты дифференциации платежа в зависимости от района Перми.

«Проекты этих нормативных актов мы будем вывешивать в специально для этого созданном разделе портала «Управляем вместе». И в рамках обсуждения с застройщиками мы придём к консенсусу», — высказал надежду чиновник.

В то же время сама суть применяемой в Перми схемы отчислений на социнфраструктуру сохранится:

«Я считаю, что всё равно должно быть справедливое распределение затрат на социальную инфраструктуру (между бюджетом и застройщиками, — прим. ред.), в том числе в привязке к квадратному метру. Это вопрос баланса — нужно правильно определить, сколько должно оставаться в качестве прибыли застройщика и сколько должно направляться на развитие города», — пояснил Григорий Невоструев.

Напомним, с прошлого года застройщики, которые в своих проектах хотят превысить градостроительные регламенты, обязаны или построить за собственный счёт, или профинансировать строительство школ и детских садов (в зависимости от нехватки мест в конкретной территории). Если застройщик выбирает вариант финансирования, то стоимость (вне зависимости от территории) составляет 3951 руб. с 1 кв. м площади квартир в планируемом доме.

При этом городские власти не гарантируют, что финансируемый объект обязательно появится в том районе, где планируется жилой дом.

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