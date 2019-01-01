Полина Путякова журналист В Пермском крае планируется вернуть должность главного архитектора региона Кроме того, краевые власти хотят создать градостроительный совет на уровне губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Пермском крае планируется воссоздать должность главного архитектора региона и создать градостроительный совет на уровне губернатора. Об этом на ярмарке недвижимости сообщил вице-премьер регионального правительства Григорий Невоструев, курирующий градостроительный блок.

Как пояснил в ходе выступления Невоструев: «этот вопрос сейчас находится в активной проработке».

По словам чиновника, через градостроительный совет будут реализовываться стратегические установки региона в сфере строительства. Работа градостроительного совета будет заключаться в обсуждении конкретных проектов застройки территории. Оно будет проходить еженедельно с участием застройщиков.

«Градостроительный совет будет подтверждать правильность и логичность предлагаемых концепций развития территорий и рекомендовать органам местного самоуправления эти проекты к реализации», — отметил вице-премьер.

Сейчас эти вопросы обсуждаются в рамках еженедельных строительных часов под председательством губернатора, где присутствуют представители профильных ведомстваи куда в ближайшем будущем планируется приглашать и застройщиков.

Кроме того, раз в квартал намечена встреча с главой региона руководителей основных строительных компаний края.

Сейчас градостроительный совет существует на уровне главы города. На его заседаниях обсуждаются архитектурные и инфраструктурные концепции наиболее значимых мест в городе.

Должность главного архитектора сейчас также ограничивается границами города. Её занимает Дмитрий Лапшин. На уровне региона должность была упразднена в 2010-х годах.

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