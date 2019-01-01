Завершается регистрация на конкурс управленцев Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Регистрация на конкурс управленцев Пермского края завершится завтра, 3 октября, в 23:59 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке https://резервприкамья.рф/, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

До конца завтрашнего дня зарегистрированным участникам также необходимо выполнить все задания первого этапа.

Для участия в конкурсе уже заявились более 800 жителей региона. Благодаря конкурсу Пермский край сможет выявить молодых перспективных специалистов и управленцев, помочь им развиваться в различных отраслях и в соответствии с потребностями Прикамья.

Конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Приём заявок стартовал 5 сентября, о чём было объявлено на площадке молодёжного форума «Пермский период».

Главным условием при подаче заявок является возраст до 35 лет и наличие высшего образования.​ Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке.

Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе «ВКонтакте​​». Положение о конкурсе размещено на сайте краевого правительства.

Впервые конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» состоялся в 2018 году. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 1 тыс. человек, из которых победителями стали 97 и 76 человек в 2018 и 2019 годах соответственно. Победа в конкурсе предоставляет молодым управленцам доступ к бесплатной годовой программе развития.

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