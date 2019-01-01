«Единая Россия» анонсировала поддержку проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Государственную думу РФ был внесён проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Для «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была приоритетной, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села — это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», — сказал он.

Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее — с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы всё было сделано вовремя и качественно. «Единая Россия» и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан», — резюмировал секретарь Генсовета партии.

Депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко рассказал о приоритетах в формировании федерального бюджета на предстоящие три года.

«Традиционно к 1 октября мы вступаем в процесс подготовки и утверждения федерального бюджета на предстоящие три года. Но федеральный бюджет 2021–2023 годов в силу объективных, достаточно серьёзных причин уже не может отвечать сложившимся принципам его формирования и исполнения. Впервые за прошедшие годы мы не говорим о сохранении или наращивании доходной части федерального бюджета. По сравнению с параметрами бюджета, которые мы обсуждали ровно год назад, в 2021 году федеральный бюджет «просядет» на 2 трлн руб. При этом расходная часть бюджета практически не изменится, а значит, все социальные обязательства, все национальные цели и задачи государство гарантирует исполнить», — подчеркнул Игорь Сапко.

Также парламентарий отметил, что меняется не только ожидаемый сальдированный результат федерального бюджета, пересматриваются приоритеты: расходы на направление «Экономика» впервые за много лет превысят расходы по направлению «Оборона».

Рассмотрение бюджета в первом чтении, а также бюджетообразующих законов, а их более десяти, планируется в последних числах октября.

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