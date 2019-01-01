Елена Лодыгина журналист Правительство РФ продлило мораторий на банкротство до января 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральное правительство ещё на три месяца продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Этим правом теперь смогут воспользоваться компании и предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. При этом платёжеспособные стратегические и системообразующие компании из него исключены. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данная антикризисная мера была введена с 4 апреля 2020 года до 6 октября и не допускала введения процедуры банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращения взыскания на заложенное имущество и приостанавливала исполнительное производство по взысканиям, которые возникли ещё до введения моратория.

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