Елена Синица Автобус №64 изменит маршрут следования с понедельника Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С понедельника, 5 октября, автобусный маршрут №64 перестанет совершать заезд в Ласьвинские хутора. Это связано с окончанием дачного периода. Об этом сообщает МКУ «Городское управление транспорта».

В этом направлении продолжит следовать автобус № 39 .

Напомним, с 26 июня 2020 года для удобства дачников были организованы отдельные рейсы до Ласьвинских хуторов.

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