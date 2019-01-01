Елена Лодыгина журналист Имущество пермского военного завода выставлено на продажу Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликовано сообщение о торгах на имущество АО «39 Арсенал». Стартовая цена сборного лота составила 248,2 млн руб. Торги проводятся с 26 сентября по 9 ноября 2020 года.

В состав имущества вошли здания цехов, стенды, теплотрасса, насосная станция, климатическая камера, производственное оборудование и многое другое. При этом покупатель должен сохранить целевое назначение имущества, выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу.

Напомним, это уже не первая попытка конкурсного управляющего продать имущество завода. Так, например, в конце прошлого года имущество продавалось за 275,8 млн руб. Повторно оно было выставлено на продажу в марте этого года и вновь не было продано.

ОАО «39 Арсенал» работало по госконтрактам с Минобороны РФ и входило в структуру ОАО «Ремвооружение», последнее является структурой ОАО «Оборонсервис». В марте 2013 года в отношении завода было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сумма ущерба оценивалась в 10 млн руб. По информации военной прокуратуры Центрального военного округа, в рамках заключённого госконтракта между Минобороны России и «39 Арсенал» на выполнение ремонта самоходных гаубиц составлялись фиктивные отчёты об якобы закупленных пиропатронах у коммерческих организаций, которые в действительности находились на хранении у предприятия и не закупались для ремонта.

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