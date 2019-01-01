Михаил Суслов На проектную документацию реставрации фасада «Башни смерти» планируют потратить больше 2 млн руб. Всего планируется отреставрировать пять исторических зданий в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила конкурсы с ограниченным участием на создание научно-проектной документации по реставрации и приспособление для современного использования нескольких зданий.

В частности, это относится к зданию ГУ МВД РФ по Пермскому краю, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 74 («Башня смерти»). На реставрацию фасада здания планируется потратить 2,065 млн руб.

Кроме того, в перечень фасадов вошли здание пермского Благородного собрания (нынешнее здание культурного центра МВД на Сибирской, 20). Начальная цена аукциона — 2,682 млн руб.

Здание пермской женской Мариинской гимназии (сейчас — главный корпус сельхозуниверситета). Начальная цена аукциона — 1,751 млн руб.

Кроме того, тендеры объявлены на разработку проектной документации на реставрацию (в том числе противоаварийные мероприятия) объектов культурного наследия «Жилой дом В. М. Жукова (начальная цена контракта — 1,757 млн руб.), «Церковь Богоявления (деревянная)» в с. Пянтег Чердынского района (начальная цена — 812 тыс. руб.).

Источник финансирования всех объектов — бюджет Пермского края. Аукционы состоятся 27 октября — 3 ноября.

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