Григорий Серёдкин « АвтоВАЗ » в четвёртый раз за год поднял цены на автомобили Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за год поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт компании.

Так, базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5%, до 582 тыс. руб., Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тыс. руб., Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тыс. руб., Granta универсал — на 1,6%, до 511 тыс. руб., а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тыс. руб.

Lada Largus фургон и Lada Vesta стали дороже на 2,1%: теперь эти машины обойдутся в 633 и 668/749 тыс. руб. соответственно (седан/универсал). Стоимость Lada XRay поднялась на 1,1% — до 654 тыс. руб., Lada Niva — на 1,6%, до 738 тыс. руб.

Отметим, ценники на машины Lada уже менялись в начале года, а затем 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было незначительным — в пределах 1-2%.

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