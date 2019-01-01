Пермский застройщик проводит ребрендинг Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский застройщик «ОСТ-Дизайн» проводит реберндинг. Теперь компания будет присутствовать на рынке под брендом «Ясно».

«ОСТ-Дизайн» работает на строительном рынке Перми 20 лет. Компанию контролирует основатель, Павел Юношев.

«Это обновление бренда отражает наши принципы отношений с клиентами: открытые, честные, удобные. Визуальные материалы компании с новым брендом становятся более дружелюбными и лаконичными» — говорит Роман Юношев, коммерческий директор компании.

В 2007 году компания построила первый в Перми 25-этажный жилой дом бизнес-класса «Акварели» на ул. Вильвенской, 6. Проект привлёк внимание специалистов усиленной конструкцией свайного фундамента и огромной опорной плитой под зданием. Это первый дом в Перми, где использовалась система мониторинга несущих конструкций. Все эти технические решения позволили построить высотный дом в условиях близости реки Данилихи.

Были в «Акварелях» и другие нововведения: впервые высота панорамного остекления окон на последних этажах превысила 6 м с шириной остекления 11 м. «ОСТ-Дизайн» предложил покупателям трёхуровневые пентхаусы.

В последние годы компания работает в комфорт-сегменте жилья. «ОСТ-Дизайн» сдал 25-этажный дом «Краски» на ул. Мира. Сейчас на стадии строительства находятся четыре дома, два из них — в Свердловском районе, по одному — в Дзержинском и Кировском районах. Один дом в Кировском районе находится на этапе проектирования.

Роман Юношев:

— Строительный бизнес до недавнего времени был достаточно консервативной средой. Но всё меняется — сейчас застройщики, претендующие на внимание клиентов, начали использовать более смелые и оригинальные идеи брендинга. Мы хотели найти краткое и эмоциональное название — получилось «Ясно».

Оно хорошо запоминается и вместе с этим точно отражает наши ценности: мы компания с хорошей пермской историей — с нами всё ясно.

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