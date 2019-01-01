Елена Лодыгина журналист Для привлечения подрядчиков пермская мэрия увеличила стоимость ремонта сквера у «Урала» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: конкурсная документация

Администрация Перми объявила новый аукцион на проведение капитального ремонта сквера у гостиницы «Урал». Так как первый аукцион с начальной максимальной ценой контракта 80,4 млн руб. был признан несостоявшимся из-за отсутствия интереса у подрядчиков, стоимость работ выросла до 81,2 млн руб.

По условиям конкурсной документации, подрядчик должен выполнить все работы до 30 июня 2022 года. Все работы должны быть проведены по проекту ООО «ИС-Проект».

Согласно конкурсной документации, планируется переустройство сквера с добавлением дополнительных пешеходных дорожек, заменой освещения, обустройством ливнёвки, обновлением деревьев, высадкой цветов.

При этом в сквере установят 107 «малых архитектурных форм». Но главное, предполагается перенос двух главных объектов нынешнего сквера — скульптур «Легенда о пермском медведе» и «Кама-река». Их планируется перенести с окраины сквера вглубь, то есть ближе к гостинице.

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